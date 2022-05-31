Благотворительный фонд «Махеев» радует юных пациентов ДРКБ в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой

Чужих детей не бывает. И День защиты детей, который отмечают во всем мире с 1950 года с подачи Международной демократической федерации женщин, не лишнее тому напоминание. Праздник быстро стал популярным в России: из года в год его поддерживает многие государственные и общественные организации, среди которых и АО «Эссен Продакшн АГ». Для помощи большим и маленьким 15 лет назад в компании создали благотворительный фонд «Махеев». В понедельник представители фонда и сотрудники компании передали маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани подарки.

По хорошей традиции в День зашиты детей юные пациенты получили сладкие сюрпризы и игрушки в пакетах с лого ТМ «Махеевъ» в количестве 1000 штук. В Детской республиканской клинической больнице сейчас находится более 400 детей – подарков хватит всем!

- Знаете, человечность общества определяется его отношением к тем, кто нуждается в поддержке. В том числе и к детям. Вряд ли вы пройдете мимо, когда увидите плачущего ребенка. Чужих детей не бывает! Плюс подрастающему поколению необходима не только любовь родителей, но и забота, поддержка коллектива, если брать шире – общества. И эту поддержку регулярно оказывает наш благотворительный фонд, – говорит заместитель генерального директора по корпоративной политике, взаимодействию с органами государственной власти, связям с общественностью и СМИ компании «Эссен Продакшн АГ» Ильшат Шаймуратов.

Благотворительный фонд «Махеев» и ДРКБ связывают многолетние отношения. Юные пациенты регулярно получают подарки на праздники, а персонал – необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Благодаря помощи фонда был отремонтирован операционный блок больницы, проведен ремонт в служебных квартирах специалистов-медиков. Что касается подарков, 1 июня фонд побил собственный рекорд. 20 декабря прошлого года ДРКБ передали 800 подарков, а сейчас – на две сотни больше.

Руководство и врачи ДРКБ поблагодарили представителей фонда за внимание к детям и вручили им благодарственное письмо. «Огромное вам спасибо за понимание и отзывчивость, за регулярную помощь и искреннюю поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка!» – сказала Надежда Александровна Погуляй, заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы.

- Сейчас в СМИ регулярно поднимают темы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. Понятие ESG плотно входит в нашу жизнь, и компании все больше задумываются об устойчивом развитии в сфере экологии, социальной интеграции. Стараются принести максимальную пользу обществу. Кто-то сажает леса, очищает мировой океан от пластика, мы оказываем адресную помощь нуждающимся, а порой просто радуем детей сладким. Потому что хотим и можем, – поясняет PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.

Фото: предоставлено пресс-службой

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Махеевъ» был создан в 2007 г. елабужскими меценатами Леонидом Барышевым и Вадимом Махеевым, основателями АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN). Фонд оказывает адресную помощь детям-сиротам, инвалидам, представителям незащищенных слоев населения, вносит существенный вклад в развитие спорта и физической культуры в Республике Татарстан. С момента создания благотворительного фонда была оказана помощь в размере более 400 млн рублей.

В 2021 году объем адресной помощи населению в денежном эквиваленте составил 1 млн рублей. Онкологическому центру в Набережных Челнах оказали помощь на сумму 370 тысяч рублей, Детской республиканской клинической больнице в Казани – на сумму 1,7 млн рублей, а Елабужской центральной районной больнице – почти на 6 млн рублей. На поддержку проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства и детско-юношеского спорта выделили свыше 50 млн рублей.