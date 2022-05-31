У казанца за многомиллионные долги арестовали автомобиль Porsche

Если мужчина не выплатит долг, его спортивная машина уйдет с молотка. Фото: Рамиль Галиев

Житель Казани задолжал 4,7 миллиона рублей, в результате чего в отношении его были начаты сразу несколько исполнительных производств. Судебный пристав выяснил, что у мужчины имеется спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera 4S. Иномарку удалось обнаружить во время рейда - она была припаркована прямо возле здания УФССП России по Татарстану.

Автомобиль арестован и отправлен на спецстоянку. У его владельца есть десять дней на то, чтобы погасить долг. В противном случае его Porsche будет выставлен на аукцион.

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