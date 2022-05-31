Пропавшего в Чебоксарах школьника нашли живым

Где находился ребенок, и почему он не выходил на связь с близкими, не уточняется. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чебоксарах завершились поиски девятилетнего школьника, который ушел в неизвестном направлении и пропал в понедельник, 30 мая. Мальчик, которого искали всю ночь и все утро, найден живым, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где именно находился ребенок, и почему он не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Отметим, что в Чувашии до сих пор не нашли 59-летнюю Галину Саркисову из Новочебоксарска, 20-летнего Даниила Киселева из Чебоксар и 86-летнюю Галину Осмелкину из деревни Сормово Красночетайского района.

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