Из-за неосторожного курения татарстанец получил ожоги 90% тела

Пожар произошел на улице Нагорная в селе Урмышла Лениногорского района. Фото: МЧС Татарстана

Ночью во вторник, 31 мая, на улице Нагорная в селе Урмышла Лениногорского района загорелся частный дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность хозяина при курении. Мужчине удалось спастись благодаря сработке пожарных извещателей. В процессе он, правда, получил ожоги 90% тела и был госпитализирован.

Огонь охватил весь дом. Общая площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров, сообщает МЧС Татарстана.

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