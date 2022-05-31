Пропавшую в Тетюшском районе женщину нашли погибшей

Спасатели искали сельчанку два дня. Фото: МЧС Татарстана

Спасатели два дня искали 48-летнюю женщину, которая пропала без вести в районе реки Кильма, проходящей через село Кошки-Новотимбаево Тетюшского района. Сначала они обследовали песчаное дно водоема на площади порядка 350 квадратных метров, а также береговую линию. Потом - прилегающую территорию возле дома пропавшей и окраину населенного пункта.

Тело удалось обнаружить после разбора бобровой плотины в 30 метрах вниз по течению от моста - в 3,5 метрах от берега на глубине порядка 1,3 метра. Его доставили на берег и передали полицейским, сообщает МЧС Татарстана.

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