Ушел в неизвестном направлении и пропал: в Чебоксарах ищут 9-летнего школьника

В Чебоксарах идут активные поиски девятилетнего школьника. Мальчик ушел в неизвестном направлении в понедельник, 30 мая, и пропал. Сейчас он может находиться в другом районе, говорят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что школьник ростом около 140 сантиметров имеет нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем были: черная кофта, черная футболка, голубые джинсы, черные туфли и черная бейсболка.

Всех, кто видел этого ребенка, просят позвонить по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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