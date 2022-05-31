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Происшествия31 мая 2022 6:24

На электронные почты судов Татарстана поступили анонимные угрозы

На местах работают правоохранители
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Среди адресатов оказались и райсуды Казани, в том числе Вахитовский, в который ранее уже приходили сообщения о минировании.

Среди адресатов оказались и райсуды Казани, в том числе Вахитовский, в который ранее уже приходили сообщения о минировании.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром во вторник, 31 мая, десятки судов Татарстана получили анонимные сообщения о минировании. Среди них оказались и районные суды Казани, в том числе Вахитовский, в котором уже прошла эвакуация. На месте работают правоохранители.

Напомним, в последний раз здание Вахитовского райсуда города эвакуировали 17 мая. После этого, 24 числа, угрозы поступали и в Верховный суд республики.

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