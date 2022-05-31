После отравления отца с детьми угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

Инцидент произошел вечером 30 мая в доме №25 по улице Чапаева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По факту отравления отца с тремя детьми угарным газом в квартире дома №25 по улице Чапаева в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, вечером 30 мая 47-летний горожанин, две его дочки в возрасте 18 и 12 лет и четырехлетний сын почувствовали себя плохо. Прибывшие на место медики госпитализировали детей в состоянии средней степени тяжести. Мужчина от лечения в больнице отказался.

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