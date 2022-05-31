В Нижнекамске произошла массовая авария, в которой погиб человек

Обстоятельства произошедшего устанвливаются.
Фото: МВД по РТ
В семь часов утра во вторник, 31 мая, на Соболековском тракте в Нижнекамске произошла смертельная авария. Автомобиль Mazda выехал на встречку через разделительную полосу и столкнулся с Renault и «Нивой».
От полученных травм водитель Renault скончался на месте. Со слов очевидцев, еще три человека получили травмы.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в МВД по Татарстану.
Со слов очевидцев, еще три человека получили травмы.
Фото: МВД по РТ
Авария произошла рано утром на Соболековском тракте.
Фото: МВД по РТ
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