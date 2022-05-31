В Нижнекамске произошла массовая авария, в которой погиб человек

Обстоятельства произошедшего устанвливаются. Фото: МВД по РТ

В семь часов утра во вторник, 31 мая, на Соболековском тракте в Нижнекамске произошла смертельная авария. Автомобиль Mazda выехал на встречку через разделительную полосу и столкнулся с Renault и «Нивой».

От полученных травм водитель Renault скончался на месте. Со слов очевидцев, еще три человека получили травмы.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в МВД по Татарстану.

Со слов очевидцев, еще три человека получили травмы. Фото: МВД по РТ

Авария произошла рано утром на Соболековском тракте. Фото: МВД по РТ

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