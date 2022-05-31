В результате пожара на улице Побежимова в Казани погиб мужчина

В одной из квартир дома №17 загорелся матрас. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поздно вечером в понедельник, 30 мая, в одной из квартир дома №17 по улице Побежимова в Казани загорелся матрас. Общая площадь пожара составила около двух квадратных метров.

В результате ЧП погиб мужчина средних лет. Пожилого жильца удалось спасти и вовремя передать медикам.

- Причину произошедшего установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщают в МЧС Татарстана.

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