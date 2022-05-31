В квартире на улице Чапаева в Казани стало плохо отцу с тремя детьми

Причина происшествия устанавливается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 30 мая, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении четырех человек в одной из квартир дома №25 по улице Чапаева в Казани. Пострадавшие - мужчина и трое его детей: девочки в возрасте 18 и 12 лет и четырехлетний мальчик.

Девочки и мальчик были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их отец от этого отказался. По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

- Причина происшествия устанавливается, - говорят в МЧС Татарстана.

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