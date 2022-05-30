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Общество30 мая 2022 16:01

Николай Патрушев проведет в Казани совещание по безопасности в ПФО

Также секретарь Совбеза России в рамках своего визита намерен посетить один из районов Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Визит Патрушева запланирован на 31 мая.

Визит Патрушева запланирован на 31 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 31 мая, в Казань прибудет секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он должен провести в столице Татарстана профильное совещание по ситуации в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Кроме того, по информации пресс-службы Совбеза России, в рамках своей рабочей поездки Патрушев 1 июня - в День защиты детей, посетит один из районов республики и встретится с встретится с учащимися кадетской школы-интерната.

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