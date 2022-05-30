В РКБ из аэропорта Казани доставили отца и дочь, у которых случился приступ эпилепсии

Они один за одним потеряли сознание. Фото: Олег УКЛАДОВ

28 мая в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) из аэропорта Казани на «скорой» доставили 39-летнего жителя Таджикистана – он потерял сознание от приступа эпилепсии. Как потом выяснилось, он страдает от этой болезни с подросткового возраста. Мужчине оказали всю необходимую медпомощи и отпустили домой.

Но тут сознание потеряла его 11-летняя дочь, которая была доставлена в зону ожидания приемного покоя вместе с отцом. В этот момент ребенок дремал. Оказалось, что у девочки тоже эпилепсия. Ей, в свою очередь, потребовалось реанимационное сопровождение, а после чего ребенка перевезли в ДРКБ.

- В настоящее время состоянию здоровья папы и дочки ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.

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