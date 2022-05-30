Житель Татарстана пошел на рыбалку и погиб

По предварительным данным, мужчина упал в воду с крутого склона и не смог самостоятельно выбраться. Фото: МЧС Татарстана

В Верхнеуслонском районе Татарстана пропал 68-летний мужчина. Утром 29 мая он ушел рыбачить на реку Сулица. Мужчина должен был прийти к обеду домой, но родственники его так и не дождались. Вечером они пошли осматривать реку. У берега они нашли снасти пропавшего, но его самого нигде не было.

Позже стало известно, что мужчина утонул. Его тело в воде обнаружили прохожие. Предварительно, он упал с крутого склона и не смог выбраться, так как рядом никого не оказалось, сообщили в МЧС Татарстана.

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