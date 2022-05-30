В Казани Тинчуринский театр 1 июня проводит детский праздник

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

1 июня – в Международный день защиты детей – Тинчуринский театр проведет сразу два мероприятия: показ спектакля «Михербанлык» и детский праздник в парке Тинчурина.

В 10:00 часов в театре Тинчурина состоится показ спектакля «Михербанлык» («Милосердие») театральной студии «Могжиза» («Чудо») детей с ограниченными возможностями. В стенах театра в этот день также запланировано проведение игр и различных мастер-классов.

«Праздник детства» в парке Тинчурина начнется в 12:00 часов. Мероприятие пройдет при поддержке Дирекции парков и скверов города Казани. В программе мероприятия: конкурсы, музыкальные номера, спортивные состязания, веселые старты.

В этот день в парке также пройдет татарский детский фестиваль «Уен-фест!» и мастер-классы. А ребята из театральной студии «Могҗиза» для детей с ограниченными возможностями здоровья покажут отрывок из спектакля «Михербанлык». Для гостей праздника театр Тинчурина подготовил отрывки из сказок, которые будут прочитаны под открытым небом. Юные зрители и их родители смогут увидеть любимых сказочных героев.

Необходимо отметить, что на праздник приглашены также дети с ограниченными возможностями и дети из многодетных семей, рассказал директор театра Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов.

Театр К.Тинчурина праздник организует при поддержке депутата Государственного Совета РТ, генерального директора ООО УК «Агро-Инвест» Раиса Ахтямовича Сулейманова, депутата Государственного совета РТ, генерального директора ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшата Газимовича Ганиева, депутата Казанской городской Думы, генерального директора ООО «КамаСтройИнвест» Делюса Наилевича Сиразетдинова и председателя комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан, управляющего партнера компании «Кроу Аудэкс» Айрата Фердинандовича Гимадутдинова.