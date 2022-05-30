В Татарстане из-за нападения бродячей собаки на ребенка возбудили уголовное дело

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наравне с прокуратурой в истории с нападением бродячей собаки на 5-летнюю девочку в селе Усады Лаишевского района разбирался и следственный комитете. Последний в итоге по данному факту возбудил уголовное дело, причем сразу по двум статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных на территории района. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, 27 мая девочка вместе с мамой шла по улице Заозерная. Около мусорных баков на ребенка напала бродячая собака и укусила его за бедро. После оказания медицинской помощи, девочка находится на лечении дома.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram