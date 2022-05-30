Валдис Пельш представил документальный фильм про Татарстан

Помимо Казани ведущий показал в картине также Болгарский музей-заповедник, Свияжск и Елабугу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В эфир вышел фильм Валдиса Пельша о Татарстане, который называется «Дорогами открытий. Третья столица». Ведущими кинокартины стал сам Пельш и актриса Анна Ардова. Они рассказали о колорите республике, местных традициях, живописных местах, об истории и показали национальные праздники. Еще они поделились мнением о туристическом потенциале Татарстана.

Также в фильме показали Храм всех религий в Казани, родник «Святой ключ» в Билярском заповеднике, Болгарский музей-заповедник, Свияжск и Елабугу.

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