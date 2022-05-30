РГУП готовит бакалавров в сфере управления недвижимостью

Фото: предоставлено пресс-службой

Важнейшим условием функционирования рынка недвижимости является эффективное управление, разработка оптимальной стратегии управления и содержания объектов недвижимости. Для ее решения более 10 лет назад в Казанском филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» началась подготовка бакалавров в сфере управления недвижимостью.

В современных рыночных условиях образование в сфере недвижимости должно быть основано на оптимальном сочетании знаний в области экономики, управления, а также правовых аспектов функционирование рынка недвижимости. Профиль «Управление недвижимостью» включает в себя ключевые и наиболее востребованные дисциплины, охватывающих правовые, технические, экономические, управленческие, а также экологические аспекты создания, управления и эксплуатации объектов недвижимости.

Фото: предоставлено пресс-службой

В результате освоения программы выпускники овладеют высоким уровнем квалификации и будут решать вопросы, связанные с тем:

- КАК эффективно управлять объектами недвижимости?

- КАК классифицируются объекты недвижимости?

- КАК грамотно и профессионально управлять недвижимостью?

- КАК правильно оценить недвижимость?

- КАК увеличить стоимость недвижимости?

- КАК мелкие сделки ведут к крупным доходам?

- КАК избежать земельно-имущественных споров и, в частности, относительно границ своего участка?

- КАК выгодно продать или купить недвижимость?

- КАК сделать из недвижимости доходный бизнес в условиях России?

- КАК осуществить анализ рынка недвижимости?

- КАК инвестировать в недвижимость?

Выпускник профиля является экспертом в вопросах, ежедневно возникающих в процессе деятельности хозяйствующих субъектов различного уровня. Он занимается: оценкой недвижимости, разработкой бизнес-планов, бизнес-проектов, ипотечно-инвестиционным анализом, лизингом недвижимости, налоговым регулированием на рынке недвижимости; управление финансовыми потоками объекта и субъекта недвижимости, поиском снижения рисков компании; внедрением новых технологий в объекты недвижимости, разработкой проектных документаций; разработка проекта «Умный дом», разработкой эффективного процесса управления организацией; поиском инвестиций для финансирования в строительство или приобретения недвижимости; разработкой эффективной маркетинговой политики; построением эффективной бюджетной политики организации и др.

Следует отметить, что актуальность профиля «Управление недвижимостью обусловлена современными тенденциями и необходимостью подготовки специалистов для рынка недвижимости. К катализаторам этой тенденции можно отнести:

- Открытие «Фуд-Моллов»

- Развитие e-commerce («Wildbarry’s Ozone») в сегментах стрит-ритейл и складской недвижимости

- Развитие формата Коворкингов в сегменте офисной недвижимости («Smart Space»)

- Падение спроса на низкокачественные склады

- Реновация внешнего фасада здания, архитектурная подсветка, увеличение площади витражного остекления

- Энергоэффективность и «зеленые» стандарты

- Развитие сегмента апартаментов в центре города Казани

- Рост спроса IT-компаний и финансового сектора в сегменте офисной недвижимости

- Строительство качественных складских площадей под конкретного заказчика (built-to-suit)

- Диджитализация

- Уменьшение доли рабочего пространства с одновременным ростом доли общественных зон

- Увеличение площади зоны «Фуд-корта»

Выпускники могут занимать должности консультантов, специалистов аналитиков, управленцев.

Сегодня управление недвижимостью – комплексная система удовлетворения потребностей клиентов в конкретном виде недвижимости.

Включает не только комплекс операций по эксплуатации зданий и иных объектов недвижимости в целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах собственника, но и:

- формирование концепции управления недвижимостью организации

- управление административно-хозяйственной деятельностью

- управление всеми службами организации

- управление эксплуатационными расходами

- маркетинг и стратегия развития недвижимости

- управление рисками на рынке недвижимости

- управление операционной недвижимостью

- управление инвестиционной недвижимостью

- управление объектами коммерческой недвижимости

- управление реализацией девелоперского проекта

- управление многоквартирным домом

- управление стоимостью недвижимости

- моделирование процесса принятия решений и т.д.

Кроме того, образовательная программа реализуется в очно-заочной форме с использованием, в том числе дистанционных технологий на современных обучающих платформах, что позволит вам успешно совмещать учебу с работой, находиться в любой точке – и активно участвовать в учебном процессе, вести диалог с преподавателями и беспрепятственно пользоваться всеми учебными материалами, специально разработанными в мультимедийных формах.

Фото: предоставлено пресс-службой

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