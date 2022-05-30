РГУП готовит бакалавров в сфере управления недвижимостью

Фото: предоставлено пресс-службой
Важнейшим условием функционирования рынка недвижимости является эффективное управление, разработка оптимальной стратегии управления и содержания объектов недвижимости. Для ее решения более 10 лет назад в Казанском филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» началась подготовка бакалавров в сфере управления недвижимостью.
В современных рыночных условиях образование в сфере недвижимости должно быть основано на оптимальном сочетании знаний в области экономики, управления, а также правовых аспектов функционирование рынка недвижимости. Профиль «Управление недвижимостью» включает в себя ключевые и наиболее востребованные дисциплины, охватывающих правовые, технические, экономические, управленческие, а также экологические аспекты создания, управления и эксплуатации объектов недвижимости.
Фото: предоставлено пресс-службой
В результате освоения программы выпускники овладеют высоким уровнем квалификации и будут решать вопросы, связанные с тем:
- КАК эффективно управлять объектами недвижимости?
- КАК классифицируются объекты недвижимости?
- КАК грамотно и профессионально управлять недвижимостью?
- КАК правильно оценить недвижимость?
- КАК увеличить стоимость недвижимости?
- КАК мелкие сделки ведут к крупным доходам?
- КАК избежать земельно-имущественных споров и, в частности, относительно границ своего участка?
- КАК выгодно продать или купить недвижимость?
- КАК сделать из недвижимости доходный бизнес в условиях России?
- КАК осуществить анализ рынка недвижимости?
- КАК инвестировать в недвижимость?
Выпускник профиля является экспертом в вопросах, ежедневно возникающих в процессе деятельности хозяйствующих субъектов различного уровня. Он занимается: оценкой недвижимости, разработкой бизнес-планов, бизнес-проектов, ипотечно-инвестиционным анализом, лизингом недвижимости, налоговым регулированием на рынке недвижимости; управление финансовыми потоками объекта и субъекта недвижимости, поиском снижения рисков компании; внедрением новых технологий в объекты недвижимости, разработкой проектных документаций; разработка проекта «Умный дом», разработкой эффективного процесса управления организацией; поиском инвестиций для финансирования в строительство или приобретения недвижимости; разработкой эффективной маркетинговой политики; построением эффективной бюджетной политики организации и др.
Следует отметить, что актуальность профиля «Управление недвижимостью обусловлена современными тенденциями и необходимостью подготовки специалистов для рынка недвижимости. К катализаторам этой тенденции можно отнести:
- Открытие «Фуд-Моллов»
- Развитие e-commerce («Wildbarry’s Ozone») в сегментах стрит-ритейл и складской недвижимости
- Развитие формата Коворкингов в сегменте офисной недвижимости («Smart Space»)
- Падение спроса на низкокачественные склады
- Реновация внешнего фасада здания, архитектурная подсветка, увеличение площади витражного остекления
- Энергоэффективность и «зеленые» стандарты
- Развитие сегмента апартаментов в центре города Казани
- Рост спроса IT-компаний и финансового сектора в сегменте офисной недвижимости
- Строительство качественных складских площадей под конкретного заказчика (built-to-suit)
- Диджитализация
- Уменьшение доли рабочего пространства с одновременным ростом доли общественных зон
- Увеличение площади зоны «Фуд-корта»
Выпускники могут занимать должности консультантов, специалистов аналитиков, управленцев.
Сегодня управление недвижимостью – комплексная система удовлетворения потребностей клиентов в конкретном виде недвижимости.
Включает не только комплекс операций по эксплуатации зданий и иных объектов недвижимости в целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах собственника, но и:
- формирование концепции управления недвижимостью организации
- управление административно-хозяйственной деятельностью
- управление всеми службами организации
- управление эксплуатационными расходами
- маркетинг и стратегия развития недвижимости
- управление рисками на рынке недвижимости
- управление операционной недвижимостью
- управление инвестиционной недвижимостью
- управление объектами коммерческой недвижимости
- управление реализацией девелоперского проекта
- управление многоквартирным домом
- управление стоимостью недвижимости
- моделирование процесса принятия решений и т.д.
Кроме того, образовательная программа реализуется в очно-заочной форме с использованием, в том числе дистанционных технологий на современных обучающих платформах, что позволит вам успешно совмещать учебу с работой, находиться в любой точке – и активно участвовать в учебном процессе, вести диалог с преподавателями и беспрепятственно пользоваться всеми учебными материалами, специально разработанными в мультимедийных формах.
Фото: предоставлено пресс-службой
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