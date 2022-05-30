Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о проблеме нехватки мест в школах города

Не помогают ни строительство новых учебных заведений, ни введение вторых смен в имеющихся. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в школах города не хватает мест для детей. Не помогают решению этой проблемы даже высокие темпы строительства новых учебных заведений и введение вторых смен в имеющихся. Особенно остро дела обстоят в пригородах, где активно возводятся жилые комплексы, заметил он на еженедельной планерке в Исполкоме города.

По словам Метшина, столица Татарстана продолжает системную работу по созданию комфортной городской среды для детей, ремонту и строительству школ. Однако жителям пригородов важно понимать, что дешевое жилье чревато проблемами с инфраструктурой.

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