Житель Марий Эл обвиняется в жестоком избиении друга за то, что тот пришел в гости

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Йошкар-Олы, который обвиняется в избиении 38-летнего приятеля, в результате которого тот скончался. Преступление произошло 16 февраля текущего года.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к обвиняемому, но тот не хотел его впускать и ударил по улицу дважды кулаком и один раз - коленом. После этого он все-таки пригласил друга к столу, и они выпили. Вернувшись к себе домой, избитый товарищ скончался.

- По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть его наступила от черепно-мозговой травмы и сдавления головного мозга субдуральной гематомой, - говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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