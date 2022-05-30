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Происшествия30 мая 2022 13:48

В Йошкар-Оле парень предложил проводить пьяную женщину до дома и обокрал ее

Горожанка лишилась золотых украшений на общую сумму 188,5 тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ранее подозреваемый уже был судим.

Ранее подозреваемый уже был судим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летняя жительница Йошкар-Олы обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что выпивала в баре, когда познакомилась с молодым человеком. Парень предложил проводить ее до дома. Вернувшись в свою квартиру, женщина уснула, а проснувшись, обнаружила пропажу золотых украшений: цепочки, колье, кольца, серег, кулона, крестика и двух браслетов на общую сумму 188,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого - 20-летнего ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что после того, как он проводил потерпевшую до дома, он дождался, когда она уснет и похитил украшения.

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