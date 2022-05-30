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Общество30 мая 2022 10:03

Численность населения Татарстана перевалила за четыре миллиона

Десять лет назад в республике проживали 3,8 миллиона человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Большинство татарстанцев сейчас живут в городах.

Большинство татарстанцев сейчас живут в городах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане проживают четыре миллиона и пять тысяч человек. Более трех миллионов из них живут в городах, а оставшиеся 930 тысяч - в селах и деревнях. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения.

Татарстан занимает восьмое место среди регионов страны по численности населения. На первых семи позициях - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская области и Башкортостан.

Отметим, что по данным прошлой переписи населения, которая прошла в 2010 году, в республике проживали 3,8 миллиона человек.

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