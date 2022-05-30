Дизайнер из Казани стала победителем Fashion Style

Фото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль Fashion Style, завершившийся в Туле, определил лучших молодых дизайнеров года. Мероприятие традиционно проводится при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт».

В этом году было представлено 68 коллекций из России и Белоруссии. Благодаря фестивалю у дизайнеров есть возможность продемонстрировать свои коллекции на профессиональном подиуме перед экспертами индустрии моды.

Фото: предоставлено пресс-службой

Победителем проекта 2022 года стала магистрант кафедры дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета Ольга Смирнова с коллекцией, выполненной в технике валяния, для инклюзивного театра «Э-моция». Она состоит из 15 образов и называется «Сказки старой Казани».

Фото: предоставлено пресс-службой

- Мы ехали в Тулу показать результат нашей работы за полтора года, - делится впечатлениями победительница. - Хотелось услышать отзывы и впечатления профессионалов. Все модели - это участники нашего театра.

Для многих сам выход на подиум – уже маленькая победа, поэтому 1 место стало для всех наградой за терпение, волю и усердие.