Минниханов обсудил с зампредседателя правительства России Хуснуллиным развитие регионов

Встреча состоялась в Москве, где глава Татарстана находится с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 30 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи с рабочим визитов Москве, встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Они обсудили вопросы развития регионов.

В частности, стороны затронули темы строительства инфраструктурных объектов и реализации ряда федеральных программ и национальных проектов на территории республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram