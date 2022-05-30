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Общество30 мая 2022 9:30

Минниханов обсудил с зампредседателя правительства России Хуснуллиным развитие регионов

Среди прочего ими была затронута тема строительства инфраструктурных объектов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Встреча состоялась в Москве, где глава Татарстана находится с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Встреча состоялась в Москве, где глава Татарстана находится с рабочим визитом. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 30 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи с рабочим визитов Москве, встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Они обсудили вопросы развития регионов.

В частности, стороны затронули темы строительства инфраструктурных объектов и реализации ряда федеральных программ и национальных проектов на территории республики.

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