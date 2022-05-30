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Происшествия30 мая 2022 13:55

Автоинспекторы Набережных Челнов обнаружили в автомобиле такси наркотики

Возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Машина ехала из Санкт-Петербурга в Магнитогорск.

Машина ехала из Санкт-Петербурга в Магнитогорск.

Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы Набережных Челнов остановили автомобиль такси для проверки документов, но водитель так сильно нервничал, что решено было провести осмотр личных вещей и машины. На заднем сиденье лежал пакет, в котором были два свертка с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это наркотики общей массой 990,8 грамм.

Водитель и пассажир такси признались, что забрали наркотики из Санкт-Петербурга и везли их в Магнитогорск. В отношении мужчин возбуждено уголовно дело, сообщают в МВД по Татарстану.

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