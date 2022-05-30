Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 150 тысячам

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 121 татарстанца. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 121 новый случай COVID-19, госпитализировали 37 зараженных и выписали 99 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 30 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 149 957 жителей республики, 145 146 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к вирусу на данный момент составляет 33,9%.

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