В Казани директор охранной организации ответит перед судом за пожар, в котором погибли пять человек

Трагедия произошла ночью 10 ноября 2020 года на улице Адмиралтейская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора частной охранной организации «Агентство безопасности» обвиняют в пожаре на улице Адмиралтейская в Казани, в результате которого погибли пять человек. Ей вменяют нарушение требований пожарной безопасности и мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемой предложили организовать охрану участков и зданий, приобретенных для последующего строительства на их месте жилого комплекса. Свободных сотрудников у директора не было, и она неофициально наняла на работу нескольких жителей Кукморского района.

Охранники разместились на втором этаже одного из пустующих зданий. Строение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Кроме того, мужчины не прошли необходимый инструктаж. В итоге ночью 10 ноября из-за короткого замыкания в электропроводке произошел пожар, в результате которого пять человек погибли.

Также установлено, что с 2014 по 2021 годы обвиняемая симулировала неврологическое заболевание и предоставляла недостоверные документы о состоянии здоровья, чтобы получать страховую пенсию и ежемесячные выплаты. Незаконным путем она заполучила более 708 тысяч рублей.

Свою вину женщина не признает. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд.

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