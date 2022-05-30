«Рубин» согласовал контракты с Ивановым и Мартыновичем

К примеру, Иванов выступал под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого в составе сборной России. Фото: Рамиль ГАЛИ

В летнее трансферное окно после вылета в ФНЛ «Рубин» согласовал контракты с полузащитником «Уфы» Олегом Ивановым, а также бывшим защитником «Краснодара» Александром Мартыновичем. Соглашение с обоими футболистами заключено по схеме «1+1», сообщил корреспонденту «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Стоит отметить, что 34-летний Мартынович в составе «Краснодара» выступал на протяжении 12 лет, а Иванов является бывшим полузащитником сборной России, за которую выступал под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram