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Спорт30 мая 2022 8:28

«Рубин» согласовал контракты с Ивановым и Мартыновичем

Стали известны первые трансферы казанского клуба после вылета в ФНЛ
Адель МУХАМЕДОВ
К примеру, Иванов выступал под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого в составе сборной России.

К примеру, Иванов выступал под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого в составе сборной России.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В летнее трансферное окно после вылета в ФНЛ «Рубин» согласовал контракты с полузащитником «Уфы» Олегом Ивановым, а также бывшим защитником «Краснодара» Александром Мартыновичем. Соглашение с обоими футболистами заключено по схеме «1+1», сообщил корреспонденту «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Стоит отметить, что 34-летний Мартынович в составе «Краснодара» выступал на протяжении 12 лет, а Иванов является бывшим полузащитником сборной России, за которую выступал под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

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