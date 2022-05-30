В мэрии Казани представили нового начальника УМВД по Казани Надира Закирова

В разные годы Закиров возглавлял отделы полиции в районах республики. Фото: nabchelny.ru

В понедельник, 30 мая, в мэрии Казани представили нового начальника УМВД по городу. Им стал Надир Закиров. Он занял место Александра Мищихина, который ранее был повышен до заместителя главы МВД по Татарстану.

Отметим, что Закиров - человек с опытом. В разные годы он был начальником отделения милиции «Авангардная» Приволжского РУВД (1999 - 2001 годы), начальником отделения милиции села Столбище Лаишевского РОВД (2002 - 2006 годы), начальников Пестречинского РОВД (с 2006 по 2013 годы), начальником отдела МВД России по Лениногорскогому району (с 2013 по 2015 годы), начальником УМВД России по Набережные Челнам (с 2016 по 2022 годы).

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