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Общество30 мая 2022 7:24

Начались работы по созданию третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск»

В будущем там смогут разместиться около 12 резидентов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы должны быть завершены до 2025 года.

Работы должны быть завершены до 2025 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 30 мая, стало известно о начале работы по созданию третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». В будущем там смогут разместиться около 12 резидентов с объемом инвестиций более 1,5 миллиарда рублей, которые создадут порядка 300 новых рабочих мест, заявил в ходе еженедельного совещания руководитель территории Константин Пучкин.

По его словам, работы над третьей очереди должны быть завершены до 2025 года.

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