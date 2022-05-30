Начались работы по созданию третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск»

Работы должны быть завершены до 2025 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 30 мая, стало известно о начале работы по созданию третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». В будущем там смогут разместиться около 12 резидентов с объемом инвестиций более 1,5 миллиарда рублей, которые создадут порядка 300 новых рабочих мест, заявил в ходе еженедельного совещания руководитель территории Константин Пучкин.

По его словам, работы над третьей очереди должны быть завершены до 2025 года.

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