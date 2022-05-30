ВТБ выдал первую IT-ипотеку в Татарстане

ВТБ провел первую ипотечную сделку в Татарстане в рамках госпрограммы, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Кредит на сумму 8,7 млн рублей оформил программист компании, занимающейся разработкой IT-решений.

Клиент приобрел двухкомнатную квартиру в казанском ЖК «Журавли» девелоперской компании «Унистрой». Благодаря совместной программе девелопера и банка ставка по кредиту составила 2,8% годовых на весь срок.

- Татарстан – один из регионов-лидеров цифровой экономики. Запуск в республике специальной льготной ипотеки позволит не только улучшить жилищные условия IT-специалистов, но также послужит созданию в регионе комфортной среды для сотрудников компаний, — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина. — ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием, и мы уверены, что новая льготная программа усилит развитие строительного сектора и престиж работы в цифровой отрасли.

ВТБ начал принимать в своих офисах заявки на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний в конце апреля. На прошлой неделе банк одним из первых в России начал проводить по ней сделки.

Базовая ставка по программе составляет 5%, ВТБ предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. По некоторым программам с крупнейшими застройщиками в регионе ставка по кредиту может быть еще ниже.

Максимальная сумма ипотечного кредита по IT-ипотеке достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости. Взять ипотеку по льготной ставке могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно.