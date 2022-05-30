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Происшествия30 мая 2022 6:26

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребенка в Лаишевском районе

Согласно сообщениям из соцсетей, девочка получила травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Предварительно, инцидент произошел на улице Заозерная села Усады.

Предварительно, инцидент произошел на улице Заозерная села Усады.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о том, что в селе Усады Лаишевского района собака напала на пятилетнюю девочку. В соцсетях сообщается, что ребенок получила травмы.

По предварительным данным, девочка шла по улице Заозерная вместе с мамой. В какой-то момент у мусорных баков на ребенка напала бездомная собака.

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