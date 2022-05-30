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Общество30 мая 2022 6:16

Несмотря на конец учебного года, в школы Казани продолжают поступать сообщения о минировании

Учебные учреждения, в которых сейчас проводятся экзамены, проверяются специалистами заранее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Руководство учреждений работает по инструкции.

Руководство учреждений работает по инструкции.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В школы Казани продолжают приходить анонимные угрозы. Очередные сообщения о минировании поступили на электронные почты ряда учебных заведений в понедельник, 30 мая. На местах работают правоохранители.

- Все школы, в которых запланировано проведение экзаменов, накануне уже были проверены специалистами. Руководители действуют по инструкции, - говорят в мэрии столицы Татарстана.

Напомним, в последний раз анонимные угрозы поступали в школы Казани 23 мая, а до того - 18 и 16 мая.

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