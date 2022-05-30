На Казанском пороховом заводе решили создать индустриальный парк малотоннажной химии

Сроки реализации проекта пока не называются. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Руководство Казанского порохового завода не оставляет идею использования свободных площадей предприятия. Так, на них решено создать индустриальный парк, концепция которого уже утверждена. Санкции не должны повлиять на проект, сообщает ТАСС со ссылкой на директора завода Александра Лившица.

В парке планируется разместить предприятия, специализирующиеся на производстве малотоннажной химии, металлоизделий, высокотехнологичного оборудования и техники. Сроки реализации проекта пока не называются. Возведение объекта начнется после того, как будут снесены старые здания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram