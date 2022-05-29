В Татарстане ожидается облачная погода и повышение температуры до +22 градусов

День пройдет преимущественно без осадков, ожидается юго-западный умеренный ветер. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 30 мая, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный умеренный, сообщает местный гидрометцентр.

Так, ночью столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. Днем - от +20 до +22 градусов.

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