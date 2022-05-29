Метроэлектротранс Казани напомнил о повышении цен на проезд с 30 мая

Повышение произойдет в соответствии с постановлением кабинета Министров республики от 18 мая 2022 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

С понедельника, 30 мая 2022 года, в казанском метрополитене повысится стоимость проезда. Это произойдет в соответствии с постановлением кабинета Министров республики от 18 мая вслед на наземным общественным транспортом, напомнили в метроэлектротрансе столицы Татарстана.

Так, стоимость билета при оплате наличными составил 36 рублей; при безналичном расчете или транспортной картой - 31 рубль; при оплате транспортной картой на 100 и более поездок — 23 рубля.

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