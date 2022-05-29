В Набережных Челнах объяснили, почему слепому инвалиду прислали повестку в военкомат

В ситуации сейчас разбирается городское отделение общества слепых совместно с военкоматом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах объяснили, почему 28-летнему Сергею Ситдикову, слепому от рождения инвалиду с ДЦП, прислали повестку из военкомата. По словам работников военкомата Комсомольского района города, парню необходимо прийти за получением военного билета.

При случае невозможности прибытия гражданина на процедуру оформления и получения военного билета, это может сделать его законный представитель, сообщили "Челнинские известия".

Напомним, история о присланной инвалиду повестке "всплыла" накануне. Сергей Ситдиков слеп от рождения, также у него ДЦП, и он передвигается в инвалидной коляске. Тем не менее и ему этой весной пришла повестка из военкомата – молодого человека призывают в армию. Он рассказал, что ему даже звонили из военкомата и теперь он считается уклонистом. Ему также стало известно, что папка с личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Сейчас же военкомат Комсомольского района Набережных Челнов опровергает эту информацию.

В ситуации с его призывом в армию сейчас разбирается городское отделение общества слепых совместно с военкоматом.

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