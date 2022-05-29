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Здоровье29 мая 2022 9:35

За минувшие сутки в Татарстане выявили 126 новых случаев COVID-19

Из них 52 человека госпитализировано
Инзиля ШАКИРОВА
За 24 часа в республике не было подтверждено ни одной смерти от COVID-19.

За 24 часа в республике не было подтверждено ни одной смерти от COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за последние сутки было зарегистрировано 126 новых случаев заражения COVID-19, в 52 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Также из них следует, что за эти 24 часа в республике не было подтверждено ни одной смерти от COVID-19. Число летальных исходов здесь сохранилось и равно сейчас 1 995.

Всего же за время пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 149 836 человек.

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