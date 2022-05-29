Незаконные киоски и ларьки в Казани будут снесены

Собственников просят убрать павильоны добровольно, если этого не произойдет, киоски будут снесены принудительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани снесут еще десять незаконно размещенных во дворах и жилых домов объектов. В их число вошли ларьки, киоски и «шиномонтажки». Соответствующее распоряжение появилось в сборнике документов и правовых актов города.

Собственников объектов найти не удалось, но их все еще просят добровольно убрать павильоны до 30 мая. Если этого не произойдет, ларьки и киоски снесут принудительно.

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