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Общество29 мая 2022 8:27

Незаконные киоски и ларьки в Казани будут снесены

Всего власти города снесут 10 незаконных мест продажи и оказания услуг
Инзиля ШАКИРОВА
Собственников просят убрать павильоны добровольно, если этого не произойдет, киоски будут снесены принудительно.

Собственников просят убрать павильоны добровольно, если этого не произойдет, киоски будут снесены принудительно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани снесут еще десять незаконно размещенных во дворах и жилых домов объектов. В их число вошли ларьки, киоски и «шиномонтажки». Соответствующее распоряжение появилось в сборнике документов и правовых актов города.

Собственников объектов найти не удалось, но их все еще просят добровольно убрать павильоны до 30 мая. Если этого не произойдет, ларьки и киоски снесут принудительно.

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