Незаконные киоски и ларьки в Казани будут снесены

Собственников просят убрать павильоны добровольно, если этого не произойдет, киоски будут снесены принудительно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Казани снесут еще десять незаконно размещенных во дворах и жилых домов объектов. В их число вошли ларьки, киоски и «шиномонтажки». Соответствующее распоряжение появилось в сборнике документов и правовых актов города.
Собственников объектов найти не удалось, но их все еще просят добровольно убрать павильоны до 30 мая. Если этого не произойдет, ларьки и киоски снесут принудительно.
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