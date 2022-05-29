В Казани для движения частично будет закрыта улица Бондаренко

Движение частично перекроют с 1 июня по 11 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани временно ограничат движение по улице Бондаренко. Комитет внешнего благоустройства Исполкома города сообщает, что это связано с ремонтом внутриквартальных тепловых сетей.

Так, с 1 июня по 11 августа частично перекроют движение в местные проезды и заезды в гаражно-строительные кооперативы, тротуары и парковочные карманы на участке от дома №8 по улице Солдатской до дома №2 (корпус 3) по улице Декабристов.

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