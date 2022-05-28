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Экономика28 мая 2022 13:20

Более тысячи новых рабочих мест и 13 миллиардов рублей инвестиций: Минэкономразвития РФ разработало проект постановления о создании ОЭЗ «Новочебоксарск»

В Чувашии на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) уже запланировали построить мясокомбината и завод по производству кондитерских изделий
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Будущих резидентов собираются надолго освободить от уплаты налогов.

Будущих резидентов собираются надолго освободить от уплаты налогов.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На основании заявки от правительства Чувашии в Минэкономразвития РФ разработали проект постановления о создании в Новочебоксарске новой особой экономической зоны.

Так, там планируется освободят резидентов от уплаты налогов на имущество и на транспорт сроком на 10 лет, земельного налога – на 5 лет, налога на прибыль - до 49 лет, а земельные можно будет взять в аренду без торгов.

При этом уже получены подтверждения о заходе в будущую ОЭЗ от пяти потенциальных резидентов. Они создадут более тысячи новых рабочих мест и в течение трех лет инвестируют в вои производства около 13 миллиардов рублей.

Речь идет, например, о планах построить около Новочебоксарска мясокомбината, создать предприятия по выпуску древесноволокнистых плит, муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Якорным же инвестпроектом должно стать производство биоразлагаемого пластика - спрос в мире на него пока превышает предложение.

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