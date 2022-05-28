В 2022 году в Татарстане урожай с полей соберут позже обычного

В республике намерены заблаговременно подготовить зернотоковой и сушильный комплекс. Фото: Николай ХИЖНЯК

К этому дню в Татарстане засеяли поля на площади 1,58 миллиона, в том числе, и зерновые культуры. Это 86% от намеченного на этот год плана, сообщил 28 мая на республиканском совещании глава регионального Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

При этом, по его мнению, в Татарстане нужно усилить темпы сева – не менее 100 тысяч гектар в сутки, чтобы выполнить план не позже 5 июня.

Министр также предположил, что в 2022 году в республике сроки сбора урожая будут поздними.

- Понимая это, хотел бы акцентировать внимание на подготовке зернотокового и сушильного комплекса. Его необходимо привести в рабочее состояние заблаговременно, а у кого их нет - заранее прорабатывать вопросы с хлебоприемными предприятиями и элеваторами по заключению договоров на оказание услуг, - сказал Зяббаров.

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