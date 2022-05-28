Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским народным праздником Каравон -2022

Как отметил глава региона, праздник в фестивальном формате проходит уже 30 раз. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 28 мая, в селе Никольское Лаишевского района с размахом отмечают Каравон -2022. С этим русским народным праздником всех жителей республики поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Каравон – это яркая звезда народной культуры, озаряющая нас лучами исконной духовности, подлинной соборности и живительного творчества. В нынешнем году Каравон проходит в фестивальном формате уже в тридцатый раз. Это прекрасный повод для того, чтобы вспомнить об истоках праздника, его традициях, с пользой для души окунуться в атмосферу старинного народного торжества. Особое звучание празднование Каравона приобретает в Год культурного наследия народов России, среди целей проведения которого выделяются сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. Искренне желаю участникам и гостям праздника радостного настроения, мира, счастья, добра и благополучия. Шире круг, Каравон! – гласит обращение главы региона.

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