«Школа фермера» перевернула мое сознание». Выпускница проекта из Татарстана рассказала о своих достижениях

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Прошел год с момента выпуска первого потока проекта Россельхозбанка «Школа фермера» в Татарстане. Глубокие знания о фермерском деле и практические навыки получили 24 человека. О том, каких высот удалось достичь в работе за год и почему фермерство сейчас престижно, рассказала одна из выпускниц, глава К(Ф)Х «Светлая ферма» Татьяна Кирова.

Ферма у Татьяны Кировой находится в селе Большие Ключи Зеленодольского района. Выпускница «Школы фермера» разводит кур-несушек, цесарок, индюков, гусей, фазанов, овец, коз и лошадей. В настоящее время 700 голов птицы и более 220 голов овец, из которых 100 – молодняк.

Рабочий день на ферме начинается с 7 утра, и он буквально расписан по минутам. Сначала Татьяна Кирова проверяет показатели инкубаторов – температуру и влажность. Затем кормит птиц, овец, коз и лошадей. А после овец выпускает на выгул в поле. Ягнят же приходится докармливать вручную.

- Малышам-козлятам молока хватает, а вот ягнятам – нет, так как в помете есть и двойни, и тройни. Поэтому ягнят кормлю из бутылочки козьим молоком, – рассказывает фермер.

Затем нужно успеть навести порядок в птичниках и во дворе, собрать яйца, проконтролировать наличие воды у птиц и животных и т.д. Обитатели фермы требуют постоянного ухода, поэтому выходных у фермера практически нет.

В настоящее время глава К(Ф)Х «Светлая ферма» занимается не только производством, но и переработкой мяса.

- Изначально в планах было только производство тушек, но со временем я занялась уже переработкой. У меня появились полуфабрикаты, расширился рынок сбыта, сейчас уже осуществляю доставку в Москву, – рассказала она. В настоящее время фермер реализует 52 вида продукции. Как отметила Татьяна Кирова, новым толчком в развитии и расширении производства послужило обучение в «Школе фермера».

- «Школа фермера» перевернула мое сознание. Там я получила дополнительные знания, благодаря чему стала мыслить шире. После обучения удалось увеличить, прежде всего, качественные показатели, а количественные сами выросли. Отдельно с преподавателем прорабатывали методику выращивания гусей, благодаря чему удалось вырастить за сезон 260 голов, в то время как до «Школы фермера» могла освоить только 50 голов. Отдельно изучила и вопросы по молочно-мясному скотоводству, что пригодилось в дальнейшем в разведении овец и коз. В дополнение к этому я периодически обмениваюсь опытом с другими участниками проекта. Всегда хочется посоветоваться с человеком, который находится на той же позиции. Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем объединить наши производства и создать сельскохозяйственный кооператив, – рассказала Татьяна Кирова.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.