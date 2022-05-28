В Набережных Челнах в честь врачей погибших от COVID-19 высадили аллею

На аллее высадили ели. Фото: @bolnica5chelny

Место для посадки елей выбирали долго, а потом решение пришло как бы само собой – разбить аллею в память медикам погибшим от COVID-19 на территории стационара, где было вылечено больше всего тяжелых больных с инфекцией.

- Мы хотим отдать дань памяти сотрудникам больницы, жизни которых унесла коронавирусная инфекция. И, конечно, сказать спасибо нашим медицинским работникам за мужество в борьбе с COVID-19. Не только работникам стационара, но и поликлиник №5, №9, которые первыми приняли на себя удар пандемии, - сказал главврач больницы №5 Зуфер Насртдинов.

По его словам, аллея только закладывается и будет дополнятся новыми деревьями.

- Одну из елей мы посадили в память о нашем коллеге - заведующем отделением челюстно-лицевой хирургии, заслуженном враче Республики Татарстан Дмитрии Васильевиче Смородинове. Это был талантливый врач, честный, искренний человек, который всегда подставит плечо. Его сердце перестало биться 4 мая 2020 года, - отметил заведующий отделением реанимации больницы №5 Павел Егоров.

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