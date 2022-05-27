Юрий Зайцев может избраться главой Марий Эл в качестве самовыдвиженца

Врио главы региона не входит ни в одну из партий. Фото: mari-el.gov.ru

На очередной сессии Госсобрания Марий Эл, которая состоится 30 мая, местные депутаты рассмотрят законопроект от своих коллег о внесении изменений в закон республики о выборах главы региона.

Главное предлагаемое нововведение – это допуск кандидатов самовыдвиженцев. Если законопроект будет одобрен, то на указанный пост можно баллотироваться от широкого круга местных жителей и структур гражданского общества – нужно собрать подписи всего от 1% населения.

Этим может воспользоваться врио главы Марий Эл Юрий Зайцев на выборах, которые запланированы на сентябрь. К слову, он уже заявил, что намерен посетить все районы республики.

Напомним, руководить регионом Зайцева 10 мая назначил президент Владимир Путин после отставки прежнего главы Александра Евстифеева. До этого Юрий Зайцев руководил правительством Калмыкии.

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