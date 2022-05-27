Бизнесмена из Чебоксар отдали под суд за гибель рабочего в бывшем ночном клубе

С места происшествия. Фото: СУ СКР по Чувашии

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесмена из Чебоксар. Мужчина обвиняется по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в следственном комитете Чувашии.

- После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы дела были направлены на рассмотрение в суд, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в сентябре 2021 года обвиняемый заключил договор подряда на выполнение демонтажных работ в бывшем ночном клубе на площади Речников в Чебоксарах. Утверждается, что он решил делать все не сам, поэтому и привлек к работам 51-летнего местного жителя, которого и допустил к демонтажу без соответствующего инструктажа. Нанятый рабочий в октябре, ничего не зная о безопасности при проведении таких работ и о ее технологии, начал демонтировать кирпичную стену. В один из моментов она обрушилась прямо на мужчину. С места происшествия его увезли в больницу. Где от полученных травм пострадавши скончался через два дня.

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