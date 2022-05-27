В Казани из-за плохой погоды поменяли маршрут благотворительного велозаезда

Ране планировалось, что участники акции проедут 30 километров. Фото: kzn.ru

На 28 мая в Татарстане все также будут идти дожди и грозы, а также сохранится сильный ветер с порывами до 20 м/с. В связи с непогодой в Казани было принято решение изменить маршрут запланированного на эту субботу благотворительного велозаезда.

В частности, организаторы сократят его с 30 до всего 11 километров. Дело в том, что большая часть маршрута – от Савиновского парка вдоль Казанки до Голубых озер, приходится на грунтовые дороги, которые в случае дождя могут стать труднопроходимыми.

В итоге, участники благотворительного велозаезда стартуют в 11.00 в Савиновском парке от шлагбаума в районе перекрестка улиц Гаврилова и Чуйкова, проедут в Русско-Немецкую Швейцарию, а далее до набережной у экстрим-парка «Урам».

Отметим, что все собранные во время акции средства будут потрачены на сбор и ремонт велосипедов, которые 5 июня на бульваре «Ак чэчэклэр» передадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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