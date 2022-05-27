В Набережных Челнах тестируют оплату в трамваях без кондуктора

Во время испытаний кондуктор обилечивает пассажиров лишь вчасы-пик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В трамваях автограда Татарстана приступили к тестированию оплаты за проезд через водителя, без участия кондуктора. На данный момент в новом режиме работает лишь два маршрута - №6 и №8. При этом в часы-пик - с 11.00 до 15.00 и с 19.00 до 20.00, оплату в этих трамваях пока принимают кондуктора.

В ходе тестирования будет изучено насколько удобен такой способ оплаты проезда без участия кондуктора

- В настоящее время в городе за проезд в общественном транспорте лишь 40% пассажиров расплачиваются безналичными средствами, а полный переход на бескондукторную систему возможен при более 80%. Понятно, что для этого потребуется внедрение терминалов самообслуживания, - прокомментировала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Исполкома Набережных Челнов Римма Мухаметзянова

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