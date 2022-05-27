Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2022 13:15

В выходные в Татарстане ожидаются сильный ветер и грозы

Днем столбики термометров при этом будут подниматься до +22 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Осадки в республике, по прогнозам синоптиков, прекратятся лишь в начале будущей недели.

Осадки в республике, по прогнозам синоптиков, прекратятся лишь в начале будущей недели.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные, 28 и 29 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с дождями, а в ряде районов и с грозой. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, предупреждают местных жителей в Гидрометцентре республики.

По ночам в субботу и воскресенье в регионе ожидается от +6 до +12 градусов, днем - от +16 до +22.

В начале будущей рабочей недели, по прогнозам синоптиков, осадки в республике прекратятся. По ночам будет от +7 до +13, днем - от +19 до +25.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram