В выходные в Татарстане ожидаются сильный ветер и грозы

Осадки в республике, по прогнозам синоптиков, прекратятся лишь в начале будущей недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные, 28 и 29 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с дождями, а в ряде районов и с грозой. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, предупреждают местных жителей в Гидрометцентре республики.

По ночам в субботу и воскресенье в регионе ожидается от +6 до +12 градусов, днем - от +16 до +22.

В начале будущей рабочей недели, по прогнозам синоптиков, осадки в республике прекратятся. По ночам будет от +7 до +13, днем - от +19 до +25.

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